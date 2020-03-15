Три года влюбленные Саша и Настя встречались и собирались весной пожениться. Но белое платье под венец невесте не суждено надеть. Родители и родственники девушки в горе, ведь их красавицы больше нет в живых. Действительно убийцей девушки является ее возлюбленный Александр? Какую страшную правду об убийстве Насти удастся узнать в студии «Один за всех»-15? Подробности читайте в материале.

В студии мать и тетя девушки рассказали, что по предварительной версии следствия Настю убил тот самый Саша, который собирался на ней жениться. В день влюбленных он бросил невесту в двадцатиметровый колодец у ее дома и скрылся с места преступления. Женщины боятся, что ему удастся избежать наказания.

«Жаль, что отменили смертную казнь, потому что за то, что он сделал с нашей Настенькой он сгнить в той тюрьме», – сквозь слезы рассказывает тетя Насти.

В студии мать 22-летнего Сашы категорически отказывается верить, что ее любимый сыночек мог это сделать. По ее словам он не представлял своей жизни без Настеньки, дарил ей дорогие подарки и не мог дождаться дня, когда наконец она станет его женой. Женщина уверена, что у ее сына отобрали смысл жизни и цинично подставили.

«Я знаю своего сына, он на такое не способен. Он ее очень сильно любил и не мог такое сделать. Были слухи, что Настя девочка гулящая», – рассказывает мать подозреваемого Александра Светлана.

От подруги покойной Насти стало известно, что девушка планировала на День святого Валентина встречу с совершенно другим парнем, с которым сблизилась в последнее время. В студии парень категорически отрицал, что он имеет какое-то отношение к ужасному убийству. Чтобы выяснить, на чьей же стороне правда юноша прошел проверку на детекторе лжи.

Результат проверки на полиграфе поразил зрителей и кто на самом деле убийца? Смотрите онлайн 5 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте!

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