Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года расскажет, как провести эту неделю незабываемо! Вселенная не случайно подает нам знаки, главное — научиться их замечать. Какими будут грядущие семь дней? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 16 по 22 марта 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

У представителей этого знака Зодиака ожидается очень эмоциональная неделя и звезды сулят, что не стоит сильно огорчаться по поводу хлопот и неурядиц. Неделю стоит посвятить отдыху и веселью. Не стоит перегружать сознание негативными мыслями, а направить свою энергию на позитивное общение с близкими. Одиночество на этой неделе противопоказано. Гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте, встречайтесь с близкими!

Гороскоп на неделю – Тельцы

Звезды сулят Тельцам созидательную и спокойную неделю. Стоит избавиться от обид, а сознание – от ненужного. Возможны хлопоты и неурядицы на работе, которые быстро решатся. Неделя прекрасно подходит для отдыха и работы, любви и наслаждения. А еще – для занятия новым делом!

Гороскоп на неделю – Близнецы

Начало недели будет наполнено разными переживаниями, однако врожденный позитив поможет справиться с этим напряжением. Звезды сулят успех в любви, а дела сдвинутся с мертвой точки. Все трудные задачи начнут решаться, а успех в бизнесе гарантирован. Астрологи советуют не откладывать важное на потом.

Гороскоп на неделю – Раки

Хоть и первая половина недели у Раков будет не очень удачной, возможна лень, апатия и отсутствие радости. В конце недели возможно прозрение, а звезды снова вернутся в позитивное положение. На выходных есть шанс кардинально изменить свою жизнь, но астрологи предупреждают – о своих планах лучше помалкивать.

Гороскоп на неделю – Львы

Ваша неделя начнется с важных событий и судьбоносных встреч, хотя на первый взгляд они таковыми не покажутся. Начало недели может омрачиться неурядицами в бизнесе или на работе. Придется принять важное решение, от которого зависит будущее. В конце недели стоит уделить время себе: купить обновку, изменить прическу или повеселиться в компании друзей. Звезды советуют не впадать в уныние, чтобы не происходило. Будьте на позитиве!

Гороскоп на неделю – Девы

Неделя для вас будет идеальной для покупок, крупных капиталовложений, инвестиций в образование, развитие или во внешность. Девам придется на этой неделе от чего-то отказаться, но в результате это сделает их счастливее. Стоит быть терпимее с близкими людьми, так как могут возникнуть конфликты, которые потом будет трудно уладить.

Гороскоп на неделю – Весы

Астрологи рекомендуют вам срочно позаботиться о близких людях, в особенности – о своих вторых половинках. Им на этой неделе понадобится тепло и поддержка. На этой неделе возможны проблемы с финансами – звезды сулят встречи с манипуляторами и аферистами. Не стоит давать в долг, оформлять кредиты или совершать дорогие покупки. Выходные стоит посвятить прогулке на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Ближайшая неделя будет наполнена общением, чувственностью и любовью. Возможно, неожиданное знакомство изменит жизнь Скорпиона до неузнаваемости. Астрологи советуют сдерживать ревность, особенно на выходных. Чтобы не держать негатив в себе и не портить нервы близким – стоит заняться физической активностью или работой по дому.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Постарайтесь на этой неделе не привлекать чужого внимания и не испытывать отношения с близкими на прочность. Не стоит рисковать понапрасну и конфликтовать с чужими людьми. Все ссоры могут отразиться не только на настроении, но и на удаче. Неделю стоит посвятить работе, которая требует большого объема сил и энергии, причем астрологи советуют справляться с делами самостоятельно. Не нужно надеяться на других!

Гороскоп на неделю – Козероги

Для Козерогов – время серьезных перемен. Астрологи рекомендуют не проявлять излишнюю требовательность к близким людям или конфликтовать, а проявить взаимопонимание, доброту и чуткость. Неделя хорошо подходит для творческой деятельности, командировок, саморазвития и смены обстановки.

Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе вам стоит ограничить тяжелую или раздражающую работу, так как это потянет за собой неурядицы. Неделю стоит посвятить полноценному отдыху, отправиться в путешествие или навестить родителей. Астрологи рекомендуют в ближайшую неделю начинать новые проекты, искать новые знакомства и расширять кругозор.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Неожиданно представителей этого знака зодиака ожидает прилив сил и удача. Неурядицы почти не коснутся Рыб, хотя возможны небольшие стрессы. На этой неделе придется принимать важные решения, а дела сдвинутся с мертвой точки. Астрологи советуют прислушаться к себе и своей интуиции, так как в ближайшие дни появится возможность изменить себя, стать лучше и мудрее.

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