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Гороскоп на 16 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

15.03.2020

Гороскоп на 16 марта 2020 года поможет вам правильно распланировать день и узнать, нужно ли вам сегодня выходить на работу или нет. Каким знакам зодиака пора поговорить с начальством, а кому – защититься от вируса? Читайте гороскоп на 16 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Понедельник будет благоприятным для внесения изменений в вашу профессиональную и частную жизнь. Вы, наверное, увидите новые возможности и начнете составлять план. Наконец-то вы увидите свет в конце тоннеля и напряжение со стрессом покинут вас.

Телец

Измените одну частичку своей жизни сегодня и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу поможет поддержка друга. И прислушайтесь к людям из коллектива на работе, возможно, они говорят правду. 

Близнецы

День будет иметь блокирующее действие на вас. Вы будете чувствовать себя обязанными делать что-то, в чем вы не компетентны. Возможно сильное ощущение дискомфорта. Успокойтесь и отдохните!

Рак

Сегодня вы охотно будете приобщаться к профессиональным разговорам. Попробуйте не расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми. Интересный ход событий стоит ожидать, если отбросить свои стереотипные и суеверные суждения и мнения. Имейте свое!

Лев

Вы легко найдете способ удачно провести свободное время. Вероятно, что удастся научиться новому – например, получить знания, которые позволят вам дополнить ваш образ. Но не забывайте о работе, она то точно о вас не забудет!

Дева

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам. Не сопротивляйтесь!

Весы

Этот день заставит вас чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания. 

Скорпион 

Стоит обращать внимание на слабых и неуверенных людей в вашем окружении. Вспомните дни, когда вы были новенькими в коллективе и не знали, как себя вести. Поделитесь своим опытом и ценными советами. Добрые слова возвращаются.

Стрелец

Вместо того, чтобы говорить, сосредоточьтесь на работе и наблюдениях. Благодаря этому вы заметите много зависимостей, которые помогут вам улучшить результативность. Работайте не покладая рук!

Козерог

Решения, которые вы примете в ближайшее время, будут иметь ключевое влияние на развитие вашей профессиональной карьеры. Вам советуют уменьшить банальные развлечения и сосредоточиться на работе. Начните с задач, которые могут вызвать у вас больше всего проблем. А потом – к легким.

Водолей

Если вы сегодня сильно устали, то нечего удивляться своей несосредоточенности. В таком состоянии крайне сложно организовать мысли и исполнять обязанности. Подумайте о том, чтобы достаточно отдохнуть.

Рыбы

Материальные вопросы в эти сутки могут поглотить вас с головой. Все, чего вы хотите, можно достичь, вступив на духовный путь. Помните об этом всегда!

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