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В 5 выпуске «Один за всіх»-15 будут расследовать жестокое убийство невесты

14.03.2020

Уже 15 марта мы увидим 5 выпуск  «Один за всіх»-15. Команда проекта будет расследовать жестокое убийство невесты своим же женихом. Три года влюбленные Саша и Настя встречались и собирались весной пожениться. Родители и родственники девушки в горе, ведь их красавицы больше нет в живых. Действительно убийцей девушки является ее возлюбленный Александр? Как будет вершиться правосудие в студии «Один за всех»-15 – узнаете уже в это воскресенье в 20:00.

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В 5 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

  • С кем из парней на самом деле должна была встретиться Настя?
  • Справедливо ли обвинять в убийстве Александра?
  • Какие шокирующие подробности выяснят благодаря детектору лжи?
  • Какие подробности об этом любовном треугольнике выяснят в студии?

Узнайте уже 15 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ. А в 20:00 смотрите онлайн полный 5 выпуск «Один за всіх»-15 от 15.03.2020 на официальном сайте!

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