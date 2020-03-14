Уже 15 марта мы увидим 5 выпуск «Один за всіх»-15. Команда проекта будет расследовать жестокое убийство невесты своим же женихом. Три года влюбленные Саша и Настя встречались и собирались весной пожениться. Родители и родственники девушки в горе, ведь их красавицы больше нет в живых. Действительно убийцей девушки является ее возлюбленный Александр? Как будет вершиться правосудие в студии «Один за всех»-15 – узнаете уже в это воскресенье в 20:00.

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В 5 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

С кем из парней на самом деле должна была встретиться Настя?

Справедливо ли обвинять в убийстве Александра?

Какие шокирующие подробности выяснят благодаря детектору лжи?

Какие подробности об этом любовном треугольнике выяснят в студии?

Узнайте уже 15 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ. А в 20:00 смотрите онлайн полный 5 выпуск «Один за всіх»-15 от 15.03.2020 на официальном сайте!

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