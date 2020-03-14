«Следствие ведут экстрасенсы»: удастся ли духу забрать жизнь маленькой девочки?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Алена Курилова были шокированы историей, с которой в редакцию программы обратились жители Ивано-Франковска. Призрак неизвестной женщины, покойница и одна жестокая история на двоих! Не пропустите!

Наталья Недельская из Ивано-Франковска уверена, что призрак некой женщины в черном охотится на нее и ее детей. Покойница стала появляться в доме два года назад. А как только Наталья узнала, что беременна третьим ребенком, покойница начала атаковать бедную мать: бросать на нее шкаф, толкать с лестницы и душить по ночам.

Только экстрасенсы начали работать в Ивано-Франковске, как вдруг почувствовали двойное убийство матери и ребенка, которое произошло недалеко от дома Натальи. И по ощущениям ясновидящих, ужасное преступление как-то связан с молодой мамой.

Но о каком преступление говорят ясновидящие? И чем обернутся для Натальи ночные кошмары? Не пропустите!

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