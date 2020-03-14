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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 3 выпуске от 14.03.2020

14.03.2020

3 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 беспощадно испытал шефов на прочность, мастерство и стрессоустойчивость. Более того, сразу три участника покинули кухню проекта навсегда. Кто из двадцатки лучших профи страны не смог справиться с испытаниями? Читайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 3 выпуске в материале. 

В 3 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинуло сразу три кулинара.

Огромным шоком для всех стало то, что сразу три участника вынуждены покинуть проект. Судьи были безжалостны и беспощадны во время оглашения вердикта. Но это сезон настоящий профессионалов и требования к участникам соответствующие. По итогу «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинули: Александра Касьянова, Николай Карпюк и Яна Гамарник. Все трое не смогли справиться с заданием, а их блюда совершенно не были связаны с выбраним предметом.

Александра Касьянова

Александра всю кулинарную базу получила сама, просто тренируясь дома. Ее взяли на работу без опыта и образования в ресторан. Она работает шесть дней в неделю по 12-15 часов в сутки. Профессионал мечтает стать крутым шефом и добиться этого всего за пять лет.

Николай Карпюк

Николай полюбил кухню еще в 8 классе. Под руководством Коли два ресторана и один магазин кулинарии при отеле. Парню нравится европейская, итальянская и французская кухни. На кухне ресторана он постоянно придумывает новые блюда, которые шеф часто внедряет в меню заведения. Юный профессионал мечтает о собственном месте в истории кулинарии.

Яна Гамарник

Яна уже более семи лет преподает в ПТУ и старается обновить форму обучения, чтобы дети учились современной высокой кухне. Для этого она находит информацию, которую старается передать студентам на лекциях. На «МастерШеф. Профессионалы»-2 Яна пришла чтобы научиться передовым техникам и передать знания подрастающим поварам.

Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 21 марта в 19:00!

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