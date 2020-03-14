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Гороскоп на 15 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

14.03.2020

Гороскоп на 15 марта 2020 года поможет вам правильно распланировать день и настроить планов в воскресенье. Каким знакам зодиака пора поговорить с вторыми половинками, а кому – защититься от вируса? Читайте гороскоп на 15 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

В воскресенье ожидайте переломных моментов и романтических событий. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Телец

В это сложно поверить, но все может пойти в том направлении, которого вы не ожидали. Как результат, вы можете столкнуться со многими трудностями. Вопросы, которые, казалось, давно решены, могут вернуться. Помните, что в этом нет ничего плохого.

Близнецы

Вопросы эмоций или отношений сегодня выйдут у Близнецов на абсолютно новый уровень. Партнерам будет проще договариваться об изменениях в отношениях. Убедитесь, что вы заботитесь о важных для вас людях и не забудьте позаботиться о себе.

Рак

Звезды сулят вам хороший день! Сегодня ваши желания имеют шансы осуществиться. Вы, наверное, столкнетесь с приятными людьми, заведете новых друзей или знакомых. Заметьте, что вокруг вас много красивого и приносящего удовольствие.

Лев

Вам сегодня стоит ожидать дня, наполненного чувствами и эмоциями, которые могут поразить вас совершенно неожиданно. Вы реализуете все свои планы и, вероятно, получите выгодное предложение.

Дева

У вас сегодня будет отличное настроение! Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.

Весы

День окажется активным и насыщенным сюрпризами. Вы можете получить экстренное сообщение, отправиться в незапланированное путешествие или на случайную встречу. Но не торопитесь! На улице – вирус!

Скорпион 

Сегодня не исключены интенсивные любовные переживания. Есть шансы встретить кого-то, кто останется в вашей жизни. Вы можете рассчитывать на хорошие советы от друзей, но слушайте в первую очередь себя! 

Стрелец

Сегодня вам придется проявить свою строгость, жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность с чувством справедливости. Воскресенье – не всегда день для отдыха!

Козерог

Сегодня для вас может решиться какая-то затяжная проблема – вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам. Не раскрывайте карт никому!

Водолей

Вам нравится доверять, получать советы, обмениваться мнениями. Позовите на кофе старого друга – вам пригодится душевный разговор. Поговорите с семьей, им сейчас нужна ваша поддержка. 

Рыбы

Воскресенье будет для вас наполненным добротой и любовью к людям, животным и природе. Вы можете сделать другом каждого, кто встретится на вашем пути.

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