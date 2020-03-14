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3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2: первые испытания, битва черных и неожиданные потери
В 3 выпуске 2 сезона кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели первое настоящее противостояние кулинарных гуру. Опытные и молодые шефы начали свою борьбу за первенство. Какие испытания ждали участников? Кому оказалась не по плечу первая битва черных? Подробности 3 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2 читайте в материале.
Первым испытанием для 20-ки стала хорошо знакомая кулинарная эстафета. По новым правилам, судьбу профессионалов определяли карточки-загадки, которые каждый участник команды выбирал лично. Четыре команды ждало интересное и сложное в приготовлении блюдо. Команда желтых и красных безупречно справились со своими задачами. По решению судей, команда синих, капитаном которой был Влад Мицкевич, не справилась с задачей и полным составом надела черные фартуки.
Второй конкурс выдался самым трудный, ведь командам нужно было повторить три блюда мишленовских ресторанов. Команда Владимира Чахмахчяна приготовили сложный десерт в форме из-под черпака. Хотя шоколадная сфера вышла слишком грубой и разбилась в руках Владимира Ярославского со второго раза, но вкус десерта команды красных был идеальным. В итоге опыт победил молодость. Черный фартук достался Владиславу Ермакову.
На битве черных каждый участник должен выбрать для себя предмет в котором будет подавать свое блюдо. Профессионалы могли готовить все что угодно. Но без сложностей обойтись нельзя. Форма и содержание блюда должны были быть продиктованы предметом, который они выберут лично для себя.
Кому битва черных оказалась не по плечу? Узнаете в материале ниже!
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Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 21 марта в 19:00!