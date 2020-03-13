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Спонтанное свидание и эротическая поэзия: что мы увидим во 2 выпуске «Холостяк»-10?

13.03.2020

Уже сегодня, 13 марта, зрители увидят 2 выпуск романтического реалити «Холостяк». Состоится первое индивидуальное свидание 10 сезона, на которое главный герой Макс Михайлюк пригласит Наташу. Однако другие участницы готовы брать ситуацию под свой контроль и не сидеть сложа руки. Что мы увидим во 2 выпуске от 13.03.2020 — узнайте в материале.

Тема спонтанности останется ключевой в общении Макса и Наташи. Поэтому свидание состоится в неформальной обстановке. В одном из торговых центров паре предстоит пройти несколько испытаний за ограниченное количество времени, а именно: подобрать одежду для свидания друг с другом, а также позаботиться о совместном времяпровождении. Но делать это Макс и Наташа будут порознь. Задача каждого из них – оперативно принимать решения, которые потом отразятся на дальнейшем вечере. Выбор девушки откровенно удивит Холостяка, ведь появится она перед ним не в вечернем наряде, а в крайне необычном образе! 

Смотрите онлайн Холостяк (Украина) 10 сезон – 2 выпуск

«С помощью Гриши я подготовил максимально спонтанное свидание», – скажет Холостяк.

Тем временем девушки погрузятся в мир эмоциональных тонкостей. Каждая участница будет по очереди тянуть бумажку с названием той или иной эмоции и вспоминать случаи в своих отношениях, когда она переживала это ощущение.

Еще один неожиданный поворот второго выпуска – смелый поступок Даны. Девушка пишет эротическую поэзию. И обратить внимание Холостяка она вновь решит своим стихом: «Я надеюсь, что мою открытку Макс не оставит без внимания и ответа».

  • Как пройдет первое индивидуальное свидание 10-го сезона проекта «Холостяк»?
  • Оценит ли Макс выбор Наташи и как это обернется по итогу встречи?
  • Какими откровениями поделятся девочки друг с другом?
  • Кто потерпел от рукоприкладства бывшего молодого человека?
  • А также как Холостяк отреагирует на откровенное послание Даны?  

Больше по теме: Неужели во 2 выпуске «Холостяк»-10 участницы начнут управлять Максом?

Не пропустите 2 выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 13 марта, в 19:00 на СТБ!  

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