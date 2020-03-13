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Первое индивидуальное и групповое свидание: чем запомнился 2 выпуск проекта «Холостяк»-10

13.03.2020

Состоялся 2 выпуск проекта «Холостяк»-10. И уже в начале сезона события набирают обороты: самое масштабное групповое свидание, первая неформальная индивидуальная встреча и откровенные стихотворения от участницы. Чем удивлял выпуск от 13.03.2020 — читайте в материале.

холостяк 10

Девушки приехали в дом, чтобы поселиться. Однако их встретил ведущий Григорий Решетник, который сообщил, что прямо сейчас многие отправятся на свидание. А именно те, кто еще не общался с Холостяком. Команда из восьми девушек уехала на картинг. 

холостяк 10

Здесь началось самое интересное. Макс управлял с закрытыми глазами, а девушки по очереди руководили мужчиной. Меньше всего времени понадобилось Лене, которая в качестве бонуса получила чековую книжку. А роза досталась Кристине, которая не гналась за призом, а наоборот пыталась больше времени провести с Холостяком.   

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На утро Макс приехал к девушкам в дом и забрал Наташу на первое индивидуальное свидание 10-го сезона. Пара отправилась на ужин, которому предшествовали разные этапы. Порознь двое собирали наряды, элементы и атрибуты к свиданию. По итогу встречи Макс вручил девушке розу. 

холостяк 10 наташа

Тем временем ведущий Григорий Решетник приехал в дом к девушкам и предложил каждой поделиться историями из жизни. Девочки тянули записку, на которой была написана эмоция. Так, Анна призналась, что испытывала чувство страха за свою жизнь в прошлых отношениях. Участница часто страдала от рукоприкладства второй половины и молила о спасении. 

аня неплях

Традиционно в конце выпуска состоялась Церемония роз, на которой Макс сделал свой выбор.

макс михайлюк

Что ждет участниц и Макса дальше? Кто начнет свою историю с индивидуального свидания уже на следующей неделе? И как участницы воспользуются бонусами, которые им оставила Лена? Это нельзя пропустить! 

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