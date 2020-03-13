Участницы проекта «Холостяк»-10 всегда с нетерпением ждут именно индивидуального свидания! И уже во втором выпуске Макс Михайлюк предпочел пригласить Наташу на романтический ужин для двоих. Однако встреча выдалась не стандартной. Почему Наташа пришла в парашютном костюме? Как пара решила поужинать не за столом, а на полу? И получила ли такая импровизация поощрение в виде розы?

Наташа стала счастливицей, получив приглашение на индивидуальное свидание. Предварительно паре пришлось пройти небольшой квест. И Холостяку, и девушке необходимо было порознь выбрать один из нескольких элементов свидания.

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Наташа предпочла парашютный костюм, а Макс — рубашку с изображением футбольного мяча. Из развлечений девушка остановилась таки на еде, а мужчина — на музыкальной пластинке.

По итогу двое встретились в ресторане, где также решили поэкспериментировать и поужинать на полу. Во время беседы затронули тему родителей и семьи. И по неосторожности Макс оговорился, предложив выпить «за нашу семью».

«Оговорочка по Фрейду», — отметила девушка. Участница не против сделать это на перспективу. Однако все-таки нужно уточнить, что пили двое за своих близких, делясь историями из детства.

«Тема, которая красной нитью идет сквозь все наше общение — это спонтанность. Любовь к новизне и новому опыту. Как минимум, это те вещи, которые объединяют нас уже сейчас», — рассказала Наташа.

По итогу свидания, Макс вручил девушке розу! Как сложатся отношения пары — узнайте в следующих выпусках реалити «Холостяк»-10!

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