Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
На СТБ возвращается «Невероятная правда о звездах»
Этой весной в эфир телеканала СТБ возвращается любимый зрителями проект о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Ведущими программы стали Надежда Матвеева и Григорий Решетник. Премьера состоится совсем скоро.
Новый сезон «Невероятной правды о звездах» будет открывать тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в обновленном формате – с новой студией и структурой выпусков. По словам команды, «проект условно разделится на две части: первая – это разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют их с неожиданных сторон, а вторая часть ‒ это практически документальный фильм о том, что богатые тоже плачут».
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Над созданием программы работает команда «Утра в большом городе».
Руководитель проекта – Дмитрий Слободян.
Шеф-редактор – Анастасия Дяченко.
Креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.
Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.