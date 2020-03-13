Этой весной в эфир телеканала СТБ возвращается любимый зрителями проект о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Ведущими программы стали Надежда Матвеева и Григорий Решетник. Премьера состоится совсем скоро.

Новый сезон «Невероятной правды о звездах» будет открывать тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в обновленном формате – с новой студией и структурой выпусков. По словам команды, «проект условно разделится на две части: первая – это разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют их с неожиданных сторон, а вторая часть ‒ это практически документальный фильм о том, что богатые тоже плачут».

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Над созданием программы работает команда «Утра в большом городе».

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян.

Шеф-редактор – Анастасия Дяченко.

Креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.

Video: На СТБ возвращается «Невероятная правда о звездах» Телеканал СТБ возвращает проект Невероятная правда о звездах. Когда смотреть проект Невероятная правда о звездах и кто станет ведущими - читайте в материале

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