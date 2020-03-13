Состоялась премьера самого романтического реалити весны — «Холостяк» 10 сезон! Главный герой пилот Макс Михайлюк познакомился со всеми девушками, которые решились построить любовь на проекте. Из 25 девушек, розу получили 16, которые запомнились и заинтересовали мужчину. Знакомьтесь, участницы проекта «Холостяк» 2020!

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Впервые за все сезоны, Холостяк отказался вручать розу первого впечатления. Однако решился подарить ее заочно. Прежде чем выйти к главному герою, девушка передала послание в виде видеообращения мамы. В нем женщина отметила, что на первый взгляд ее дочь может показаться легкомысленной, однако за этим скрывается высокоорганизованная натура. Ею оказалась 27-летняя Лея, участница проекта «Эксы»-2.

Новый Холостяк 2020 – смотреть онлайн 2 выпуск от 13.03.20

Еще одной девушкой, которая получила свою розу до церемонии, оказалась Аня.

На Церемонии Макс вручил первую розу Оле. Напомним, что во время вечеринки она заказала ужин для двоих, во время которого смогла ближе познакомиться с главным героем. 22-летняя девушка работает помощником депутата, уделяя все свободное время карьере.

Дана — массажист-реабилитолог. В качестве первого сюрприза девушка предпочла показать свои навыки и сделала главному герою массаж. Поэтому на Церемонии роз Макс отметил, что до сих пор чувствует прикосновение рук Даны на своем теле.

22-летняя Юля также стала участницей 10-го сезона. Девушка не приехала на вечеринку, а попросила Холостяка забрать ее. Поэтому пара также имела возможность пообщаться наедине. Участница подарила сейф, пообещав говорить по цифре кода после значимых моментов.

Лера отличилась своим чувством юмора, когда подарила подсолнечное масло во время знакомства. Тогда девушка аргументировала это тем, что хочет, чтобы все прошло «как по маслу». Макс добавил, что Лера точно девушка с юмором.

Вика подарила золотую рыбку Максу, отметив, что она может исполнить три желания. Девушке 25 лет, однако она уже успела понять, что мужчины воспринимают ее как куклу. Поэтому она пришла на проект за культурными и красивыми чувствами.

23-летняя Кристина получила розу от Макса. Девушка до сих пор верит в сказки и чудеса. Проект «Холостяк» воспринимает как подарок от вселенной, который она заслужила. И несмотря на то, что главный герой — реалист, мужчина вручил розу, добавив, что разделяет ценности участницы.

Настя также стала участницей 10 сезона. 21-летняя танцовщица пришла в поисках идеального мужчины, который ценит легкость в общении, имеет чувство юмора, а также добрый, щедрый и смелый.

При первой встрече Аня подарила Максу картину. Девушка отметила, что попыталась изобразить своего идеального мужчину, которого готова встретить на проекте. Такой подарок оценил главный герой и несмотря на то, что лично паре пообщаться не удалось, на церемонии вручил розу.

На первой вечеринке Богдана отличилась своей сдержанностью и скромностью. Более того, многих соперниц растрогала ее детская история о буллинге. Длинноногая красотка также вошла в 15 участниц, которые продолжат бороться за сердце Макса.

23-летняя Даша — профессиональная гимнастка. Это девушка продемонстрировала на первой вечеринке, станцевав для Макса. Главный герой пожелал вновь увидеть девушку и вручил розу.

Лена стала первой участницей, которой достался подарок от Холостяка. Его участница заполучила, рассказав откровенно историю о своих родителях, которые потеряли слух. Соперницы решили, что именно Лена достойна первого комплимента от главного героя. Таким образом Лена получила коробочку от Макса и желанную розу на Церемонии.

Смелая Алена удивляла Макса стрип-пластикой. Участница решила подарить Холостяку танец на шесте. А на Церемонии главный герой отметил, что ему нравятся смелые и решительные девушки. Так Алена стала одной из участниц проекта «Холостяк»-10.

Миловидная Алина — участница шоу «Х-фактор». Воспользовавшись своим талантом, девушка спела Максу на первой вечеринке. И сделала это особенно красиво, дождавшись, пока уедет последний лимузин. Эффектное появление помогло Максу не оставить Алину без розы!

Последнюю розу получила Наташа, которой посчастливилось лично пообщаться с Максом. Более того, главный герой на руках занес девушку в дом.

Как участницы продолжат свой путь на проекте «Холостяк»-10 — смотрите уже в следующую пятницу на телеканале СТБ!

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