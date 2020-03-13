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Гороскоп на 14 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

13.03.2020

Гороскоп на 14 марта 2020 года поможет вам правильно распланировать день и отдохнуть в субботу. Каким знакам зодиака пора отпустить обиды, а кому –  первыми защититься от коронавируса? Читайте гороскоп на 14 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня вы можете рассчитывать на положительный поворот дела. То, что казалось невозможным, снова окажется в зоне вашей досягаемости. Просто выполните некоторые формальности. И отдохните сегодня хорошенько! 

Телец

Все, что происходит сегодня, будет для вас уроком жизни, который надо усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Не горячитесь. Не выходите из дома, есть угроза подхватить вирус!

Близнецы

Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы. Сегодня – хороший день, чтобы поговорить с мамой. 

Рак

Хороший день для учебы, расширения кругозора, личностного развития. Если у вас есть любого рода экзамены, к которым нужно подготовиться, сегодня время браться за изучение. Удастся усвоить большую дозу новых знаний.

Лев

Противоположный пол сегодня будет привлекать ваше внимание. Вероятно, вы будете сосредоточены только на одном человеке. К сожалению, вы можете пренебречь всеми другими делами и обязанностями. Но все же будьте настойчивее! Пригласите на свидание первыми! 

Дева

Несмотря на субботний выходной, водоворот работы может не давать вам отдохнуть. Вероятно, что к задачам вам удастся подойти с полной преданностью и энтузиазмом, и это принесет вам измеримые эффекты в виде благодарности и вознаграждения.

Весы

Сегодня вы – на высоте! Наслаждайтесь этим днем и тем, что вам дарят жизнь и мир. Можно ожидать финансовых улучшений и успеха в делах.

Скорпион 

Не переживайте! Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Стрелец

Звезды сулят вам хороший день. Но сегодня не следует действовать слишком поспешно, так как сутки потребуют здравого ума и серьезного подхода к проблемам. Быстрые и необдуманные поступки сегодня успеха не принесут.

Козерог

Сегодня вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенность и решимость – и вы справитесь с вызовами.

Водолей

Сегодня вы легко оторветесь от реальности – мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не по душе. Слушайте себя!

Рыбы

Вас могут окутать воспоминания из прошлого. Вы будете искать ситуации и компании людей, среди которых будете чувствовать себя в безопасности. Вероятно, вы встретите старых друзей или партнера. Проведите время вместе!

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