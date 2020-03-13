Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Евровидение-2020: группа из России Little Big представила песню «Uno»

13.03.2020

Россия отправляет панк-поп-рэйв-группу Little Big в Роттердам на Евровидение-2020. Вчера артисты представили песню, с которой будут штурмовать главную музыкальную сцену Европы! Подробнее – далее в материале!

После недолгого ожидания панк-поп-рэйв группа Little Big выпустила конкурсную песню «Uno» для Евровидения 2020. Песня будет добавлена к впечатляющей дискографии Little Big, которая уже достигла суммарно 1 миллиарда просмотров в YouTube.

Известно, что идея создания «Uno» пришла в голову членам группы, когда они были в отпуске в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах. Там было записано первое демо в студии DIY. Вернувшись домой в Санкт-Петербург, артисты написали текст и записали вокал. 

Напомним, что группа Little Big выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая. 

О группе 

Little Big – группа из Санкт-Петербурга, которая состоит из четырех участников: Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Группа представляет собой ожесточенный коктейль абсурда в сочетании с мощной панк-поп-рэйв музыкой и в настоящее время правит российскими и европейскими танцполами.

Little Big известна такой вирусной песней, как «Skibidi». Сингл стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров в YouTube всего за 1 неделю и достигнув на данный момент 369 миллионов. Танец из видео сейчас является самым популярным мемом.

Больше по теме: Евровидение-2020: Литва представила своего конкурсанта

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить