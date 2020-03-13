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Евровидение-2020: группа из России Little Big представила песню «Uno»
Россия отправляет панк-поп-рэйв-группу Little Big в Роттердам на Евровидение-2020. Вчера артисты представили песню, с которой будут штурмовать главную музыкальную сцену Европы! Подробнее – далее в материале!
После недолгого ожидания панк-поп-рэйв группа Little Big выпустила конкурсную песню «Uno» для Евровидения 2020. Песня будет добавлена к впечатляющей дискографии Little Big, которая уже достигла суммарно 1 миллиарда просмотров в YouTube.
Известно, что идея создания «Uno» пришла в голову членам группы, когда они были в отпуске в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах. Там было записано первое демо в студии DIY. Вернувшись домой в Санкт-Петербург, артисты написали текст и записали вокал.
Напомним, что группа Little Big выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая.
О группе
Little Big – группа из Санкт-Петербурга, которая состоит из четырех участников: Ильи Прусикина, Сони Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова. Группа представляет собой ожесточенный коктейль абсурда в сочетании с мощной панк-поп-рэйв музыкой и в настоящее время правит российскими и европейскими танцполами.
Little Big известна такой вирусной песней, как «Skibidi». Сингл стал мировой сенсацией, набрав 23 миллиона просмотров в YouTube всего за 1 неделю и достигнув на данный момент 369 миллионов. Танец из видео сейчас является самым популярным мемом.
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