Евровидение-2020: артистка из Болгарии VICTORIA представила песню «Tears Getting Sober»

Яркая певица из Болгарии VICTORIA была выбрана конкурсантом на Евровидение-2020. На днях артистка выпустила песню, которую она исполнит уже в мае. Подробнее – далее в материале!

Болгарская артистка VICTORIA (Виктория) выступит в Роттердаме в мае этого года. Песня «Tears Getting Sober» – очень личная для исполнительницы.

«В ней рассказывается о том, как преодолеть ваши страхи и боль и двигаться вперед. Мы не часто говорим о проблемах психического здоровья, с которыми сталкивается наше поколение. И эта песня направлена на то, чтобы вдохновить их и дать им надежду», – сказала VICTORIA (Виктория).

Известно, что песня была написана самой VICTORIA (Викторией) вместе с Бориславом Милановым, Лукасом Оскаром и Корнелией Виболс из Symphonix International.

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