Евровидение-2020: артист из Кипра Сандро Николас представил песню «Running»

Молодой певец из Кипра Сандро Николас (Sandro Nicolas) был выбран конкурсантом на Евровидение-2020. На днях артист рассекретил, какую же песню он исполнит уже в мае. Подробнее – далее в материале!

Общественная телекомпания Кипра представила официальный клип на песню Сандро Николаса «Running». Песня была написана Альфи Аркури, Себастьяном Метцнером Рикардсом, Октавианом, Сандро и Тео. Песня рассказывает о борьбе с бедствиями и потрясениями, которые мы должны пережить в жизни. Известно, что Сандро выступит во второй половине первого полуфинала в Роттердаме 12 мая.

Философия Сандро как артиста заключается в том, что музыка должна быть подлинной, правдивой и преследовать цель завоевать сердца людей. Это, конечно, отражается в песне «Running» — мрачная история, которая демонстрирует борьбу с бедствиями и потрясениями, которые мы переживаем в жизни.

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