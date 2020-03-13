Евровидение-2020: артист из Финляндии Аксель Канкаанранта представил песню «Looking Back»

Артист из Финляндии Аксель Канкаанранта был выбран конкурсантом на Евровидение-2020. На днях артист представил песню, которую он исполнит уже в мае. Подробнее – далее в материале!



Уже известно, что Финляндию на конкурсе Евровидение-2020 представит Аксель Канкаанранта. Песня, с которой певец будет бороться, – «Looking Back». Аксель победил в финском национальном отборочном конкурсе на Евровидение-2020 — UMK. Шоу транслировалось в прямом эфире финской вещательной компанией YLE на веб-сайте. И люди, проживающие в Финляндии, могли голосовать за своих любимых артистов во время шоу.



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