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5 правил, благодаря которым дети научатся вас слышать

13.03.2020

Проблема недопонимания детей будет актуальна всегда. И это надо принимать. То есть дети и раньше не слушались, и сейчас не слушаются, и в будущем никуда эта проблема не денется. Но также важно осознавать, что в своей семье нужно всегда начинать с себя. Именно тогда можно существенно снизить процент непослушания детей в семье, городе, стране и мире.

Большинство мам, особенно молодых, нередко жалуются, что, мол, они твердят ребенку по 10 раз одно и то же, а воз с места не двигается!

Возьмем пример 7-летнего Вани. Его мама с подругой сидели и пили чай. Он зашел и сам, без разрешения, включил телевизор. Подруга говорит: “Ваня, выключи, пожалуйста, телевизор”. Он, естественно, по привычке не отреагировал. Она подошла к нему, взяла его за руку, посмотрела с удивлением в глаза и сказала: “Ваня, телевизор!”. Он тут же спокойно его выключил и следующие два часа любые просьбы выполнял мгновенно.

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Видите ли, здесь не только ребенок весь такой замечательный. Просто существуют взрослые-попугаи, а есть те, кто дважды никогда не повторяет. Если вы даете множество ЦУ, то становитесь для ребенка обыкновенным фоном, и он уже перестает вас слышать. воспитание

Простые правила по воспитанию ребенка

Разделите все ваши разговоры с ребенком на 2 типа

Непринужденное общение. Это обыкновенный разговор без указаний.  Он может быть колким, эмоциональным, насыщенным словами и разными вопросами.

Просьбы, указания и разного рода требования. Это такие короткие сообщения, которые повторяются один раз. После чего отслеживается их выполнение.

Адекватно оцените свои требования

Посмотрите со стороны на то, что вы требуете, памятуя о том, что дети, особенно маленькие, — очень активны. Игры и шум им просто необходимы. Потому постарайтесь, чтобы во время игр было совсем немного запретов. Самое главное, чтобы себе не навредили, другим людям, не попортили ценное или чужое имущество – все остальное можно. Понимаете, когда они слышат от вас целый негласный список всего запрещенного, то невольно начинают бунтовать. Они не в состоянии еще понять смысл запретов и пока только учатся слушать и слышать. Как вариант, “много текста” вызывает безразличие, и тогда уже хуже некуда. Вашему чаду тогда все равно.

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Замените острое отрицание на пожелание

Сообщение: “Не сиди на мокром” может привести малыша в растерянность. Если не сидеть, тогда что? Гораздо понятнее ему будет фраза: “Встань с мокрого”.

Вот несколько вариантов в контрасте:

“Не кричи!” – “Говори тише. Тс-с-с…”

“Не кидай мяч на кухне” – “Играй с мячиком в своей комнате”

“Ты идешь очень медленно!” – “Иди быстрее, пожалуйста”

Ну, вы поняли!

Установите контакт

Отсутствием контакта часто грешат даже самые опытные мамы. У ребенка куча дел! В голове постоянно идут размышления, сравнения, постоянно появляются новые идеи… И ему нелегко вот так взять и сразу переключиться на вас. Нужно привлечь его внимание: взять за руку, поймать взгляд, получить ответ — “Да, мам, я тебя услышал”. Бывают случаи, когда стоит обращать внимание, чем занят ребенок в данный момент и насколько трудно ему сейчас переключиться на выполнение просьбы. Иногда нужно предупредить ребенка заранее. Например: “Через 10 минут мы будем готовиться ко сну”, “Еще 5 минут побегай и пойдем домой”.

воспитание

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Всегда отслеживайте выполнение ваших указаний

Вот это самое важное. Если уж вы дали задание ребенку или запретили что-либо делать, то будьте последовательны. Только кричать и истерить сразу не надо. Дайте ему время понять, что от него хотят. Обязательно отметьте результат выполненной работы. Молодец, спасибо. Если есть недочеты, то о них нужно обязательно говорить только после поощрения: Молодец, спасибо, только вот тут надо так и вот тут вот так. То же самое и с запретами. Бывает, мама говорит:

“Не разрешаю за компьютер садиться!” Ребенок бегает вокруг нее, не может себя приткнуть никуда — он не знает, чем заняться. Она ему через 10 минут, не выдерживая: “Да иди ты уже за свой компьютер”.

Больше о воспитании детей вы узнаете в новом психологическом семейном реалити «Супермама», ведущим которого станет легендарный Дмитрий Карпачев. Премьера проекта состоится в 2020 году.

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