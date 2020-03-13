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3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2: кулинарное противостояние молодости с опытом
Уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ состоится 3 выпуск второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». Двадцатка лучших шеф-поваров уже определена и они готовы начать борьбу за главный приз проекта – один миллион гривен! Что приготовил для зрителей 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.
Подробнее смотрите в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Молодость против опыта: чья команда будет более успешной?
- Смогут ли профессионалы справиться с блюдами из ресторанов Мишлен?
- Действительно ли все средства хороши на «кулинарной войне»?
- Первые потери: неужели сразу несколько участников покинут кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 ?
Не пропустите 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 14 марта в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!