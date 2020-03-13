Уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ состоится 3 выпуск второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». Двадцатка лучших шеф-поваров уже определена и они готовы начать борьбу за главный приз проекта – один миллион гривен! Что приготовил для зрителей 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.

Подробнее смотрите в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Молодость против опыта: чья команда будет более успешной?

Смогут ли профессионалы справиться с блюдами из ресторанов Мишлен?

Действительно ли все средства хороши на « кулинарной войне » ?

Первые потери: неужели сразу несколько участников покинут кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 ?

Не пропустите 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 14 марта в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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