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3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2: кулинарное противостояние молодости с опытом

13.03.2020

Уже завтра в 19:00 на телеканале  СТБ  состоится  3 выпуск второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». Двадцатка лучших шеф-поваров уже определена и они готовы начать борьбу за главный приз проекта – один миллион гривен! Что приготовил для зрителей 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.  

Подробнее смотрите в 3 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Молодость против опыта: чья команда будет более успешной? 
  • Смогут ли профессионалы справиться с блюдами из ресторанов Мишлен?
  • Действительно ли все средства хороши на «кулинарной войне»?  
  • Первые потери: неужели сразу несколько участников покинут кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 ?

Не пропустите 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 14 марта в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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