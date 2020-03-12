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«Сліпа» 22 серия: Почему ребенку нельзя спать в одной кровати с пожилым человеком

12.03.2020

12 марта в эфире телеканала СТБ вышла 22 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Галине? Девушка волновалась из-за того, что ее сына во сне зовет к себе покойница. Подробнее читайте в материале.

сліпа

28-летняя официантка Галя была напугана тем, что ее маленького сына во сне зовет покойница. Женщина воспитывала мальчика сама, ведь ее муж Алексей погиб вскоре после свадьбы. Опасаясь за жизнь сына, Галя пошла за советом к бабушке Любе.

Слепая рассказала Галине, что бабушка, которая зовет ее сына к себе, не причинит ему зла. Но вот другая пожилая женщина хочет забрать здоровье ее малыша.

Галя очень волновалась за жизнь сына. Еще больше девушка стала переживать, когда к ней неожиданно приехала мама. Женщина хотела пройти медицинское обследование, потому что в последнее время очень плохо себя чувствовала. Ситуация ухудшилась, когда сын Гали тоже немного ослаб. Неужели родная бабушка хочет навредить своему внуку? Смотрите все подробности в 22 серии.   

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Video: «Сліпа» 22 серия: Почему ребенку нельзя спать в одной кровати с пожилым человеком

Слепая: в 22 серии вы узнали, почему ребенку нельзя спать в одной кровати с пожилым человеком. Как помогла девушке Слепая в 22 серии от 12.03.2020

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