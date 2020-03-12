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«Слепая»: чем заинтересуют 21 и 22 серии от 12.03.2020
Сегодня, 12 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 21 и 22 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 21 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратился молодой мужчина. Несколько месяцев назад он женился. Но с недавнего времени его жена стала сильно болеть. Медицинские обследования не выявили каких-либо болезней, однако девушка была уверена, что скоро умрет.
В 22 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась Галя. Молодая женщина сама воспитывала маленького сына. С недавних пор мальчику начали сниться кошмары: он слышал, как его зовет к себе бабушка с земли. Галя боялась, что эти сны предвещают скорую смерть ее сыну.
Узнайте все подробности в 21 и 22 сериях сериала «Слепая» от 12.03.2020.