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«Слепая» 21 серия: Почему нельзя загадывать желание на свадебном замке

12.03.2020

12 марта в эфире телеканала СТБ вышла 21 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Роману? Молодой человек женился, но в последнее время его жена стала очень плохо себя чувствовать и все чаще говорила, что скоро умрет. Подробнее читайте в материале.

слепая

Рома никак не мог понять, что происходит с ним и его молодой женой Валей. Еще и месяца не прошло с их свадьбы, а Валя угасала на глазах. Плохо спала, почти не ела и все время плакала. А самому Роме начали сниться кошмары. Он поехал к бабушке Любе за помощью.

Слепая рассказала молодому человеку, что кто-то провел обряд на смерть, чтобы разлучить его с женой. Для того, чтобы снять проклятие, нужно найти вещь, которую заговорили и оставили на кладбище. Рома очень долго не мог понять, кто же желает ему и его жене зла. Все указывало на то, что это его лучший друг. Сможет ли Роман спасти свою жену? Подробнее смотрите в 21 серии. 

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Video: «Слепая» 21 серия: Почему нельзя загадывать желание на свадебном замке

Слепая: в 21 серии вы узнали, почему нельзя загадывать желание на свадебном замке. Как помогла мужчине Слепая в 21 серии от 12.03.2020

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