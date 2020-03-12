Уже завтра, 13 марта, выйдет 2 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс Михайлюк продолжит узнавать девушек. Первые свидания, знакомства поближе и… первый контроль со стороны девушек. Что ждет зрителя во 2 выпуске 10 сезона проекта «Холостяк» от 13.03.2020 — читайте в материале.

Первая вечеринка позади. Девушки, которые заинтересовали Макса, получили свои розы. Однако не всем удалось пообщаться с Холостяком лично. Поэтому их ждет встреча с главным героем. Но такого группового свидания еще точно не было! Ведь на него отправится аж 8 участниц. Каждая сможет проехаться с Максом и попытаться направить мужчину к финишу.

«Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду. Надеюсь, девушкам это тоже понравится», – отмечает Макс.

Почему возникнет первый конфликт между соперницами?

Как участницы будут управлять Максом?

А кто и вовсе заявит, что ей тяжело управлять мужчинами?

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Включайте телеканал СТБ в эту пятницу, 13 марта, в 19:00 и смотрите 2 выпуск реалити «Холостяк»!

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