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Неужели во 2 выпуске «Холостяк»-10 участницы начнут управлять Максом?
Уже завтра, 13 марта, выйдет 2 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Макс Михайлюк продолжит узнавать девушек. Первые свидания, знакомства поближе и… первый контроль со стороны девушек. Что ждет зрителя во 2 выпуске 10 сезона проекта «Холостяк» от 13.03.2020 — читайте в материале.
Первая вечеринка позади. Девушки, которые заинтересовали Макса, получили свои розы. Однако не всем удалось пообщаться с Холостяком лично. Поэтому их ждет встреча с главным героем. Но такого группового свидания еще точно не было! Ведь на него отправится аж 8 участниц. Каждая сможет проехаться с Максом и попытаться направить мужчину к финишу.
«Я очень люблю автомобили, скорость, экстремальную езду. Надеюсь, девушкам это тоже понравится», – отмечает Макс.
- Почему возникнет первый конфликт между соперницами?
- Как участницы будут управлять Максом?
- А кто и вовсе заявит, что ей тяжело управлять мужчинами?
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Включайте телеканал СТБ в эту пятницу, 13 марта, в 19:00 и смотрите 2 выпуск реалити «Холостяк»!