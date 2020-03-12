Весной всегда хочется выглядеть свежо и особенно ярко. Маникюр — одна из важных деталей женского образа, которая из года в год диктует новые тренды. Как накрасить ногти? Какой тон подобрать? Придерживаться необычных цветов или сохранять натуральность? Читайте в материале подробнее о маникюре на весну 2020 года — и узнайте тренды модного весеннего маникюра.

Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. И это касается не только макияжа, образов, а и маникюра. Постарайтесь отойти от неоновых и ядовитых цветов, которые могут показать вас не в лучшем свете.

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Оттенок натурального лака может варьироваться ближе к розовому, персиковому или карамельному. Такие цвета визуально удлинят ваши пальцы и сделают руки утонченнее и элегантнее.

Форму следует выбирать по типу своей ногтевой пластины, однако помните об умеренной длине. Все должно выглядеть строго, гармонично и так, словно ваши ручки только из салона Золушки. Избегайте острых длинных форм, которые также покинули трендовые позиции.

Чтобы упростить понимание того, что сейчас модно, представьте классический французский маникюр. Откажитесь от белой линии и оставьте на своих ручках лишь базовый оттенок, который можно закрепить перламутровой пудрой или мелким глиттером.

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