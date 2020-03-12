Гороскоп на 13 марта 2020 года расскажет о грядущих делах и хлопотах. Куда направить свои силы и чем заняться в пятницу — знают экстрасенсы СТБ. Что сулят звезды всем знакам зодиакам — читайте в материале.

Овен

Уделите время себе и отдыху. К концу недели постарайтесь пропускать мимо себя весь негатив. Может показаться, что вы зашли в тупик, однако это усталость. Отдохните и жизнь покажется лучше.

Телец

Тельцы набрались смелости и сделали то, что давно хотели. Хватит откладывать на потом. Сегодня отличный день, чтобы зарекомендовать себя!

Близнецы

Научитесь говорить «нет». Многие из окружения начали пользоваться вашей добротой и безотказностью. Задумайтесь о себе.

Рак

Раки сегодня в ударе. Вы работаете за двоих и выполняете все достаточно качественно и быстро. Помните, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому скоро начнете пожинать плоды своего труда.

Лев

У Львов начинается период меланхолии. Может показаться, что вы впадаете в депрессию. Однако это не так. Сегодня звезды расположились так, что от вас требуется только спокойствие и отдых.

Дева

Красивые поступки — сегодня это про вас. Проявите себя, уделите время второй половине или сделайте шаг навстречу тому, к кому неравнодушны. Звезды говорят о том, что пятница станет благоприятной для нового этапа отношений.

Весы

Вечером состоится встреча старых добрых друзей. Не отказывайтесь провести время в кругу хорошей компании. Это позволит зарядиться новыми силами и классным настроением, которого хватит на все выходные.

Скорпион

Скорпионы легко поддаются панике и чужому мнению. Чтобы не наделать глупостей, сохраняйте спокойствие и здравый смысл. Попробуйте отвлечься, почитать современную литературу или посмотреть качественное кино. В вашей жизни все стабильно и хорошо.

Стрелец

Стрельцам может повезти в финансовом плане. Вы удачливы, как никогда. Поэтому беритесь за работу, которую предлагают. Помните, что главное заниматься любимым делом, которое рано или поздно начнет приносить стабильный доход. Поэтому не бойтесь совмещать хобби и должность.

Козерог

Козерогам следует обратить внимание на быт. Приберитесь в доме и заметите, как порядок появится и в вашей голове.

Водолей

Водолеи последнее время удручены проблемами, которых по сути нет. Вы сами придумываете дополнительные хлопоты, с которыми еле справляетесь. Однако как только вы поговорите об этом с близкими, так сразу убедитесь, что все не так плохо.

Рыбы

Рыбы накосячили, так накосячили. Ваши отношения немного переживают кризис. И вы в силах это исправить. Наверняка вы знаете, как это сделать. Обдумайте все свои действия за последнее время и поменяйте отношение к партнеру.

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