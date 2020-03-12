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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Фотоподборка: Звездные родители СТБ со своими детьми

12.03.2020

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». А чтобы ожидание не было столь томительным, предлагаем вам посмотреть фотоподборку звездных родителей телеканала СТБ со своими детьми. Подробнее смотрите в материале. 

Михаил Присяжнюк

Ведущий социального проекта «Один за всех» Михаил Присяжнюк просто обожает свою семью. Невзирая на плотный рабочий график, Михаил как можно больше времени старается проводить со своими детьми.

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Валерий Ославский

Валерий Ославский ‒ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла». Он не представляет свою жизнь без маленькой дочки, которую ласково называет Жук Жуковский. Глядя на его фотографии в социальных сетях, можно с уверенностью сказать, что Валерий ‒ прекрасный отец. 

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Даша Трегубова

Даша Трегубова ‒ актриса и ведущая вокального шоу «Х-фактор». Она просто обожает свою дочь ‒ Полину. Как призналась Даша, она всячески пытается привлекать Полю к своей работе. И у нее это прекрасно получается: недавно Полина вместе с мамой принимали участие в показе Андре Тана. 

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Григорий Решетник

Бессменный ведущий романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник души не чает в своей жене и сыновьях. Он старается как можно больше времени проводить вместе с ними. Как признается Григорий, он не мыслит свою жизнь без семьи. 

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Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская ‒ новая ведущая кулинарного шоу «Мастершеф. Профессионалы». Несколько лет назад Оля стала мамой. Сейчас ее дочка живет во Франции. Оля просто обожает свою дочь и пытается каждую свободную секунду посвятить Вере. 

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