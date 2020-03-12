Азербайджанская певица Эфенди представила песню «Клеопатра», с которой будет бороться за победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

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Азербайджан представил песню «Клеопатра», с которой певица Эфенди выступит на международном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Авторами композиции стали Луук ван Бирс, Алан Рой Скотт и Сара Лейк.

Песня «Клеопатра» отличается этническим звучанием с тремя традиционными азербайджанскими инструментами: уд (традиционный гитарный струнный инструмент), балабан (духовой инструмент) и гудрон (струнный инструмент, который входит в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО).

«Клеопатра» ‒ это песня о доверии своему инстинкту, о том, чтобы постоять за себя и быть королевой. Даже когда все становится непросто, особенно, если кто-то предает или причиняет тебе боль. Это действительно песня о свободе. Праздник всех культур и всех сексуальностей, и эта песня призвана вдохновить людей быть такими, какие они есть, и гордиться собой так же, как Клеопатра. Она была королевой, которая пережила любовь, горе и предательство», ‒ говорит о песне Эфенди.

Видео для песни было снято в Азербайджане в Гобустанском государственном историко-культурном заповеднике.

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