Уже сегодня, 11 марта, в 20:00 мы увидим финальные 11 и 12 серии «Спіймати Кайдаша». Каждый новый эпизод заставлял нас смеяться и грустить, сопереживать и злиться… Но смогут ли Кайдаши, наконец-то, договориться и жить счастливо? В 11 и 12 сериях готовьтесь увидеть далеко не классический финал. Таких Кайдашей вы еще не видели!

В финальных 11 и 12 сериях сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете, что

Мелашка все же вернется домой и они с Лаврином попытаются все начать заново. Но Карпо случайно застает Мелашку на свидании с донецким Сашей. Он уверен, что если Лаврин узнает об этом – станет только хуже.

Одним утром Мотря просит Артема по-соседски спилить грушу. В этот момент их вместе видит Карпо. Уверенный в том, что жена ему изменяет, он начинает скандал, во время которого Мотря рассказывает всем секрет Мелашки. Из-за всего увиденного Кайдаша разбивает инсульт. Как раньше в этой семье уже точно не будет…

Video: «Спіймати Кайдаша»: чем удивят финальные 11 и 12 серии от 11.03.2020 Спіймати Кайдаша - 11 и 12 серии на сайте СТБ уже 11.03.2020. О чем сюжет 11 и 12 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе

Узнайте, чем же закончится история Кайдашей длинною в 9 лет в финальных 11 и 12 сериях от 11.03.2020.

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