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Собралась группа захвата Макса Михайлюка: участница Лера о Первой вечеринке
Одной из первых участниц проекта «Холостяк»-10 приехала яркая Лера. Благодаря своему подарку в виде подсолнечного масла, вся съемочная команда и сам Макс Михайлюк поняли, — эта претендентка с юмором. Более того, участница была в недоумении, зачем так много девушек приезжает, «если они все равно уедут домой»? Больше смешных моментов мы собрали для вас в эксклюзивном видео с Первой вечеринки. То, что не вошло в эфир — смотрите в материале.
Во время первого знакомства Лера подарила Холостяку подсолнечное масло и добавила, что хочет, чтобы все прошло «как по маслу». Однако уже с первых минут соперницы-виртуозки заставили девушку возмутиться. Кто-то позвал на ужин есть рыбу, а за кем-то Максу пришлось ехать лично. Но если бы Лера знала заранее, что так можно, то 100% придумала бы план по-интереснее. Как девушка описала появление участниц и Первую вечеринку в целом — смотрите эксклюзивное видео.
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