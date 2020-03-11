Одной из первых участниц проекта «Холостяк»-10 приехала яркая Лера. Благодаря своему подарку в виде подсолнечного масла, вся съемочная команда и сам Макс Михайлюк поняли, — эта претендентка с юмором. Более того, участница была в недоумении, зачем так много девушек приезжает, «если они все равно уедут домой»? Больше смешных моментов мы собрали для вас в эксклюзивном видео с Первой вечеринки. То, что не вошло в эфир — смотрите в материале.

Во время первого знакомства Лера подарила Холостяку подсолнечное масло и добавила, что хочет, чтобы все прошло «как по маслу». Однако уже с первых минут соперницы-виртуозки заставили девушку возмутиться. Кто-то позвал на ужин есть рыбу, а за кем-то Максу пришлось ехать лично. Но если бы Лера знала заранее, что так можно, то 100% придумала бы план по-интереснее. Как девушка описала появление участниц и Первую вечеринку в целом — смотрите эксклюзивное видео.

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Video: Собралась группа захвата Макса Михайлюка: участница Лера о Первой вечеринке Одной из первых участниц проекта Холостяк 10 приехала яркая Лера. Что участница проекта Холостяк 2020 рассказала о 1 выпуске - смотрите эксклюзивное видео

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