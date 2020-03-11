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«Слепая»: чем заинтересуют 19 и 20 серии от 11.03.2020
Сегодня, 11 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 19 и 20 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 19 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась молодая девушка Настя. Она уже несколько месяцев встречалась с парнем. Но как только он приходил к ней в гости, с ним обязательно случалась беда в ее квартире.
В 20 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась Анна. Девушка готовилась к празднованию годовщины со своим мужем. Однако нашла записку, в которой любимый Сергей написал, что бросает ее.
Узнайте все подробности в 19 и 20 сериях сериала «Слепая» от 11.03.2020.