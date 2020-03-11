11 марта в эфире телеканала СТБ вышла 19 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Насте? Девушка уже несколько месяцев встречалась с парнем, но в последнее время в ее квартире начали происходить странные вещи. Подробнее читайте в материале.

Настя встречалась со своим коллегой Юрием несколько месяцев и мысленно уже планировала свадьбу. Но пару недель назад в ее квартире начали происходить странные вещи. Как только Юрий приходил к Насте, с ним случались какие-то неприятности. Настя волновалась, что Юрий может покинуть ее из-за этого, и приехала за помощью к бабушке Любе.

Слепая после разговора с Настей сказала, что в ее квартире ходит дух умершего человека. Он и вредит девушке. Бабушка Люба дала Насте нить, которую нужно завязать на руке Юрия, а ровно в полночь отпустить его домой. Однако девушка не провела ритуал, и дух умершего продолжил властвовать в квартире Насти. Удастся ли девушке узнать, почему дух хочет ей навредить и останется ли она вместе с любимым? Подробнее смотрите в 19 серии.

Video: «Слепая» 19 серия: Почему нельзя перед зеркалом вспоминать имя покойника Слепая: в 19 серии вы узнали, почему нельзя перед зеркалом вспоминать имя покойника. Как помогла девушке Слепая в 19 серии от 11.03.2020

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