6 марта зрители увидели долгожданную премьеру весны — «Холостяк»-10! Главный герой встретил каждую девушку. И учитывая непростые условия съемочного процесса, Макс Михайлюк долгое время ждал участниц на улице в минусовую температуру. Как это было? Смотрите эксклюзивное видео с Первой вечеринки в материале.

Ранее редакция STB.UA уже рассказывала, что сьемки Первой вечеринки длились более 36-ти часов. Более того, старт сезона перенесли с конца лета на зиму. Поэтому погодные условия оказались настоящим испытанием, особенно для Макса. И если девушки быстро выбегали из лимузина, знакомились с Холостяком и прятались в дом, то главный герой прилежно и долго ждал участниц у входа в дом.

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Сам Холостяк признался, что успел и поприседать, и потанцевать в ожидании последнего лимузина.

Video: Как Макс Михайлюк замерз на Первой вечеринке «Холостяк»-10 Холостяк 10 сезона Макс Михайлюк замерз на Первой вечеринке. Эксклюзивное видео с 1 выпуска проекта Холостяк 2020 смотрите в материале

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