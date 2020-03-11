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Как Макс Михайлюк замерз на Первой вечеринке «Холостяк»-10
6 марта зрители увидели долгожданную премьеру весны — «Холостяк»-10! Главный герой встретил каждую девушку. И учитывая непростые условия съемочного процесса, Макс Михайлюк долгое время ждал участниц на улице в минусовую температуру. Как это было? Смотрите эксклюзивное видео с Первой вечеринки в материале.
Ранее редакция STB.UA уже рассказывала, что сьемки Первой вечеринки длились более 36-ти часов. Более того, старт сезона перенесли с конца лета на зиму. Поэтому погодные условия оказались настоящим испытанием, особенно для Макса. И если девушки быстро выбегали из лимузина, знакомились с Холостяком и прятались в дом, то главный герой прилежно и долго ждал участниц у входа в дом.
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Сам Холостяк признался, что успел и поприседать, и потанцевать в ожидании последнего лимузина.