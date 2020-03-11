Певица Destiny была выбрана представителем Мальты на Евровидении-2020 уже в мае! Сегодня пришло время узнать, какую песню Destiny исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

Мальтийская общественная телекомпания TVM представила конкурсную песню для участия в Евровидении 2020 – «All Of My Love». Певица Destiny исполнит эту песню 12 мая во второй половине первого полуфинала в Роттердаме.

Интересно, что австрийский участник Евровидения-2018 Сезар Сэмпсон — один из композиторов песни Destiny.

О певице

Destiny — мальтийская певица из Биркиркары, Мальта. Она не новичок в Евровидении. Еще в 2015 году она представляла Мальту на детском Евровидении и победила со своей песней «Not My Soul».

Совсем недавно Destiny участвовала в британском «Got Talent», где заняла 6 место в полуфинале.

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