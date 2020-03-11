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Евровидение-2020: группа из Швеции The Mamas представила песню «Move»
Уже известно, что группа из Швеции The Mamas была выбрана представителем на Евровидение-2020. На днях артисты представили песню, с которой будут покорять главную музыкальную сцену Европы! Подробнее – далее в материале!
На днях стало известно, кто же представит Швецию на конкурсе Евровидение-2020. Колоритные девушки из группы The Mamas будут штурмовать главную европейскую сцену в мае! Песня, с которой они выступят, уже известна – «Move».
Группа будет петь в первом полуфинале во вторник, 12 мая. The Mamas была выбрана путем сочетания голосов зрителей и международного жюри.
О группе
The Mamas создавалась в 2019 году — и с тех пор успела стать популярной. Участницами группы являются: Лулу Ламот, Эшли Хейнс и Дина Йонас Манна.
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