Во время Первой вечеринки проекта «Холостяк»-10 ведущий Григорий Решетник предложил участницам поиграть в игру на честность. Каждая девушка тянула розу, к которой был прикреплен вопрос. О детстве, недостатках и достоинствах пришлось говорить каждой. Кто слукавил? Чья история тронула конкуренток? А кто переадресовал вопрос? Смотрите эксклюзивное видео в материале.

В 1 выпуске реалити «Холостяк»-10 девушки знакомились не только с главным героем, но и с соперницами. Что, как не игра, помогает лучше узнать человека? Тем временем, пока Макс Михайлюк отсутствовал, ведущий Григорий Решетник предложил девчонкам честно поделиться своим прошлым и настоящим.

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