Сегодня, 11 марта, ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко отмечает день рождения. Редакция STB.UA поздравляет очаровательную и уверенную в себе ведущую с праздником!

Ведущая, которая всегда мотивирует участников шоу «Зважені та щасливі» и заставляет выполнять, казалось бы, невыполнимое. Каждый год Анита помогает многим «зваженим» обрести свои желанные тела и стать по-настоящему счастливыми. За этим стоит колоссальный труд и умение слушать и слышать человека.

Редакция STB.UA поздравляет Аниту Луценко с днем рождения и желает женского счастья, спортивных побед и новых успехов в карьере!

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