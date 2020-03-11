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Анита Луценко отмечает день рождения

11.03.2020

Сегодня, 11 марта, ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко отмечает день рождения. Редакция STB.UA поздравляет очаровательную и уверенную в себе ведущую с праздником! 

анита луценко

Ведущая, которая всегда мотивирует участников шоу «Зважені та щасливі» и заставляет выполнять, казалось бы, невыполнимое. Каждый год Анита помогает многим «зваженим» обрести свои желанные тела и стать по-настоящему счастливыми. За этим стоит колоссальный труд и умение слушать и слышать человека. 

Редакция STB.UA поздравляет Аниту Луценко с днем рождения и желает женского счастья, спортивных побед и новых успехов в карьере!  

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