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10 раздражающих вопросов актеру «Ничто не случается дважды» Антону Батыреву
Уже очень скоро на телеканале СТБ состоится долгожданное продолжение фильма «Ничто не случается дважды». Пока поклонники томятся в ожидании, мы задали Антону Батыреву 10 глупых вопросов, которые порой бесят всех актеров. Как он на них ответил – читайте в нашем материале.
Первый глупый вопрос, который часто задают любому актеру: как выучить текст?
Не знаю. Я лично его не учу. К роли также не готовлюсь. Я перед съемкой просто читаю сценарий и дальше все говорю своими словами.
Делаете ли вы какие-то обряды перед началом съемки?
Это интересный вопрос. Но нет, обрядов никаких не делаю. Просто перед началом съемки кофеек люблю попить.
Как заплакать в кадре?
Не моргать. Это просто такая техника. Поверьте мне, никто из актеров не вспоминает никакие грустные моменты, ведь так можно и с ума сойти!
Почему режиссер указывает как сыграть, если он сам не учился на актера?
Потому что он учился на режиссера и ему виднее. Вообще он не должен говорить, как сыграть. Он должен говорить, что сыграть. Режиссер банально говорит, что нам нужно делать, и мы это делаем. Уже потом он говорит, было это хорошо или плохо.
Как целоваться в кадре, если тебе не нравится партнер?
Выпить! Шучу, конечно же (смеется. — Прим. ред.). Что вообще значит нравится или не нравится? Это просто работа. У нас нет такого. Даже в случае конфликтов – это все еще часть нашей профессии. Поэтому приходится терпеть.
У меня были такие случаи. Вот совсем недавно даже. Нет, это не на съемках продолжения «Ничто не случается дважды». С Катей Тышкевич у нас прекрасные отношения. Ее муж не ревнует, более того, мы с ним знакомы и хорошо общаемся. Нет никакой ревности, ведь это наша профессия. Если бы вы знали, как мы это делаем: в кадре может выглядеть, что мы действительно целуемся, но на самом деле… Это все такое.
Будут ли в продолжении фильма постельные сцены?
Будут! Если что, то перед сценой мы ничего не проговариваем. Оксана Ивановна просто говорит нам, что делать, и мы исполняем. Вообще мы всегда ржем во время съемок постельных сцен.
Что делать если во время съемки начинаете смеяться и не можете остановиться?
Знаете, самое страшное, когда смех продолжается долго и режиссер начинает нервничать, ругаться и кричать. В такие моменты ты чувствуешь себя школьником, который ржет на последней парте и его пересаживают на первую. Приходится брать себя в руки. Иногда нас отпускают подышать и успокоиться.
Как вы выбираете фильм или сериал для просмотра в свободное время?
Если мне прям совсем скучно, то я может быть что-то и посмотрю. Сейчас многие “плотно сидят” на разных сериалах. Единственный, который я посмотрел, — это был “Чернобыль». И то потому, что там всего 5 серий. Если у меня есть какое-то свободное время, то я стараюсь провести его либо со своим сыном, либо посмотрю какой-то старый советский хороший фильм.
Думаю, что сериалы стали популярны в силу того, что сейчас все сидят в соцсетях, люди постоянно ищут какого-то рода допинг. Я бы даже назвал сериалы наркотиком. Человек должен быть постоянно в чем-то заинтересован в силу ритма жизни и т.д. Можно заметить, что раньше писали симфонии, а сейчас – трехминутные песни. Так и с сериалами. Все нужно вложить в минимальное время. У человека, наверное, должна быть зависимость, как раньше от бога, то сейчас — от сериалов.
Что вас раздражает больше всего?
Меня адски раздражает, когда неправильно произносят мою фамилию. Я не БатырЁв, а БАтырев. Так меня называют очень часто, и я не знаю почему. В моей фамилии ведь нет буквы “ё”. Постоянно приходиться исправлять людей. Недавно меня вообще назвали Александром Носиком во время съемок в Турции.
Выживет ли ваш Огнев в продолжении фильма «Ничто не случается дважды»?
Вообще неизвестно, вот правда! Если честно, то даже не интересовался. Мы как-то не собираемся и не обсуждаем развитие сюжета наших персонажей.
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Не пропустите уже 16 марта премьеру продолжения многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ!