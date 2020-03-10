Сегодня, 10 марта, в студии «Таємниці ДНК» экспертов шокирует история двух семей, который уже несколько лет враждуют. В 3 выпуске зрители услышат мальчика, от которого отказался отец. А бабушка утверждает, что он нагуленный, ведь совсем не похож на их род. Не пропустите сегодня в 22:45 3 выпуск «Таємниці ДНК» 2 сезон.

В 3 выпуске «Таємниці ДНК» 2 сезон вы узнаете:

Неужели алименты стали причиной отказа признавать сына?

На основании чего бабушка утверждает, что мать нагуляла мальчика?

Неужели мама скрыла тайну рождения?

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Уже сегодня, 10 марта, все точки над «і» расставит тест ДНК! Не пропустите 3 выпуск 2 сезона в 22:45 на телеканале СТБ!



Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 3 выпуске 2 сезона? 10 марта 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 3 выпуск 2 сезона. Чем удивит 3 выпуск Таємниці ДНК от 10.03.2020 - смотрите в анонсе

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