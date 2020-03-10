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«Спіймати Кайдаша»: количество серий и график выхода нового сериала
На телеканале СТБ состоялась премьера: в эфир вышли первые серии нового проекта «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сколько серий в сериале и какой график его трансляции? Подробнее читайте в материале.
2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоялась премьера нового сериала «Спіймати Кайдаша».
Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Герои фильма знакомы нам до боли. Их проблемы, переживания ‒ все такое родное и понятное.
Сценаристом проекта выступила Наталья Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов.
Сериал будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:00 вместо сериала «Водоворот».
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График выхода сериала
- 2 марта ‒ 1, 2 серии
- 3 марта ‒ 3, 4 серии
- 4 марта ‒ 4, 5 серии
- 5 марта ‒ 6, 7 серии
- 9 марта ‒ 8, 9 серии
- 10 марта ‒ 9, 10 серии
- 11 марта ‒ 11, 12 серии
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