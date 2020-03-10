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«Спіймати Кайдаша»: главные актеры нового сериала

10.03.2020

На телеканале СТБ состоялась премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я», над сценарием которого работала Наталка Ворожбит. Подробнее об актерах сериала «Спіймати Кайдаша» читайте в материале.

Виктор Жданов

Виктор Жданов – украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины от 2009 года. Виктор получал образование в Херсонском культурно-просветительское училище по специальности режиссер самодеятельных театральных коллективов. За довольно короткий период актер Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра Виктор Жданов стал одним из самых востребованных в новом украинском кино. Широкую известность актер получил после роли Старого в «Киборгах». 

В новом проекте «Спіймати Кайдаша» Виктор Жданов сыграл главу семейства Омелька Кайдаша. 

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Ирина Мак

Ирина Мак – украинская актриса театра и кино. В 1994 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого (курс Ю. Ткаченко). В этом же году она устроилась в Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, где и работает по сей день.  В кино Ирина дебютировала в фильме «Царевна», по мотивам одноименной повести Ольги Кобылянской, где исполнив роль Оксаны.

В «Спіймати Кайдаша» Ирина Мак сыграла жену Омелька и мать двух детей Марию Кайдашиху.  

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк – украинский актер театра и кино, звезда костюмированной драмы  «Крепостная». В 2013 году он получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.). Впервые на экранах актер появился в 2011 году, где сыграл второстепенную роль в мистическом сериале «Дневники темного». Молодого артиста зрители полюбили в образе мужественного кузнеца Назара в костюмированной драме  «Крепостная». 

В новом же проекте «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк сыграет роль старшего сына Карпа Кайдаша.

Григорий Бакланов

Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино. Одессит с детства точно знал, что рожден стать настоящей звездой кинематографа.  Именно в студенческие годы биография Григория Бакланова пополнилась первыми ролями в театре и кино. Во время учебы в  Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого он активно снимался в украинских фильмах и сериалах. Дебют Григория на экранах состоялся в короткометражном кино «Встреча». После окончания университета Гриша стал актером Нового театра на Печерске.

В новом проекте «Спіймати Кайдаша» Григорий Бакланов сыграет младшего сына Кайдашей – Лаврина Кайдаша. 

Антонина Хижняк

Антонина Хижняк – актриса театра и кино, озвучки и дубляжа. В 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Актриса дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучила много игр и приложений. У Антонины также есть опыт работы в Академическом театре кукол. Девушка снимается в сериалах и работает в компаниях дубляжа.

В «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк сыграла жену Карпа Кайдаша – Мотрю.

Смотрите новый сериал «Спіймати Кайдаша» уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!

Спіймати Кайдаша – 1 серия от 2 марта 2020
Спіймати Кайдаша – 2 серия от 2 марта 2020

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