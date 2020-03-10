Уже сегодня, 10 марта в 21:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 серия нового проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». На какой отчаянный шаг пойдет Мелашка и сможет ли Лаврин найти любимую? Подробнее читайте в материале.

В 10 серии сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете:

Кайдаш бросил пить, стал очень набожным и ходит в церковь. У Карпа и Мотри настало финансовое благополучие. А вот у Мелашки уже двое детей и депрессия. Она впервые крепким словцом дает отпор свекрухе и Мотре. Не найдя поддержки у Лаврина, она с радостью соглашается ехать с бабой Параской в Киев. В столице Мелашка знакомится с писанкаркой, которая предлагает ей работу и жилье. От отчаяния девушка все же сбегает и остается в Киеве.

Узнайте все подробности в 10 серии от 10.03.2020.

Video: «Спіймати Кайдаша»: чем заинтересует 10 серия от 10.03.2020 Спіймати Кайдаша - 10 серия на сайте СТБ уже 10.03.2020. О чем сюжет 10 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе

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