10 марта в эфире телеканала СТБ вышла 18 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Надежде Лысенко? Женщина начала слышать мольбы о помощи своей дочери. Подробнее читайте в материале.

Домохозяйка Надежда Лысенко всю жизнь посвятила семье. Дочь Оксана была ее единственным утешением, поскольку с мужем Богданом отношения уже давно остыли. Надежда испугалась, когда услышала голос дочери, который умолял о помощи. Она сразу же позвонила мужу, чтобы убедиться, что с Оксанкой все хорошо. Богдан заверил свою жену, что все в порядке. Однако Надежда опять услышала мольбу о помощи. На следующий день женщина поехала к бабушке Любе, чтобы убедиться, что ее ребенку ничего не угрожает.

Слепая подтвердила опасения Надежды. Ее дочери действительно угрожала опасность. Вот только это не ее Оксанка, а другая девочка. Так кому же на самом деле угрожает опасность и сможет ли Надежда помочь несчастной девочке? Все подробности узнайте в 18 серии.

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