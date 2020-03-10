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«Слепая»: чем заинтересуют 17 и 18 серии от 10.03.2020
Сегодня, 10 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 17 и 18 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 17 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась молодая женщина Дарина. Недавно она начала слышать красивую мелодию. Однако проблема была в том, что кроме нее мелодию никто не слышал. Дарина боялась, что это — предвестник ее скорой смерти.
В 18 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась домохозяйка Надежда Лысенко. Женщина всю жизнь посвятила своей дочери. В последнее время она начала слышать голос маленькой девочки, которая зовет ее на помощь. Однако у ее дочери не было проблем.
Узнайте все подробности в 17 и 18 сериях проекта «Слепая» от 10.03.2020.