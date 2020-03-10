«Слепая» 17 серия: Мелодия смерти

10 марта в эфире телеканала СТБ вышла 17 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Дарине? Девушка недавно начала слышать красивую мелодию. Но кроме нее ее никто не слышал. Дарья боялась, что это — предвестник ее скорой смерти. Подробнее читайте в материале.

Дарья Коломиец преподавала украинский язык и обожала своих учеников. Собственных детей у нее не было. В 33 года Дарья была одинока. Недавно девушка начала слышать мелодию, однако кроме нее эту мелодию никто не слышал. Дарья поделилась своими переживаниями с подругой, но та еще больше напугала ее, сказав, что это — к большой беде. Опасаясь за свою жизнь, девушка решила прийти к бабушке Любе.

Слепая дала Дарье талисман и попросила никогда не снимать его. Однако девушка не послушала совета бабушки Любы. И в тот же день муж ее лучшей подруги чуть не изнасиловал Дарью.

Смогла ли девушка разобраться, почему только она слышит ту красивую мелодию и кто желал ей зла? Смотрите все подробности в 17 серии.

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