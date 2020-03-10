Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Модные стрижки на средние волосы 2020: тренды на год

10.03.2020

Красивая модная стрижка для настоящей леди ‒ залог привлекательности. Но что в тренде в 2020 году? Какие стрижки модные и как не ошибиться с выбором? В нашем материале вы найдете пятерку самых модных женских стрижек на волосы средней длинны. Все детали ‒ в материале. 

Больше по теме: Макияж 2020: модные тренды года от Даши Трегубовой

Стрижка до плеч

стрижки 2020

Это одна из самых универсальных стрижек в 2020 году. В моде ‒ четкий пробор по центру. Он добавит женственности и характера ее обладательнице. Убрать лишние волосы, добавить объема и сделать акцент на пробор — вот к чему следует стремиться. Самая идеальная стрижка на средние волосы 2020 – это средний многослойный боб с пробором по центру. Но если у вас кудрявые волосы, так даже лучше! Ведь кудряшки тоже в тренде в 2020 году. 

Больше по теме: Модные стрижки 2020 – тренды года

В стиле Рейчел

стрижки 2020

Помните культовый сериал «Друзья» и одну из самых запоминающихся героинь ‒ Рейчел Грин? А ее прическу? Так вот, в сезоне 2020 такая стрижка стала хитом! Чуть рваные волосы, многослойность и минимальная укладка ‒ все эти нюансы сделают вас самой модной штучкой этого сезона. Кстати, создал стрижку Рейчел личный стилист Дженнифер Энистон, который ради эксперимента использовал вместо ножниц бритву.

Больше по теме: Стрижки на длинные волосы – модные тренды 2020

Каре

стрижки 2020

Классическое каре в сезоне 2020 занимает одно из ключевых мест. Ровные пряди, короткие волосы и немного объема ‒ это все, что вам нужно. В дополнение к образу самые смелые могут сделать себе укороченную челку. Так вы сможете убить двух зайцев сразу. Однако помните, такая стрижка к лицу не всем. Так что прежде чем резать свои волосы, проконсультируйтесь со стилистом.

Больше по теме: Дневной макияж 2020

Классический боб

стрижки 2020

Классический боб никогда не выйдет из моды. Вариантов тут может быть очень много: ровный боб, многослойный боб, боб-каре, ассиметричный боб! Фантазии есть где разгуляться. Но главное правило ‒ это простота укладки. Пусть ваша стрижка будет выглядеть так, будто вы просто высушили волосы. И все. Никаких долгих манипуляций с укладкой. 

Каскад

Для того, чтобы достичь максимального объема, каскад ‒ идеальный вариант. В такой стрижке верхние слои волос всегда немного короче нижних. Однако такой переход должен быть очень плавным и незаметным. Такой тип стрижки подходит как для обладательниц прямых волос, так и для тех, у кого кудрявые или вьющиеся волосы. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить