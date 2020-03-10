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Мода 2020: трендовые юбки сезона весна

10.03.2020

Когда на улице становится все теплее и теплее, каждая модница задумывается о возобновлении своего гардероба. Невозможно представить себе модный женский образ без красивой юбки. Редакция STB.UA специально для вас подготовила подборку трендовых юбок сезона весна 2020, подробности далее в материале.

Модные юбки плиссе на весну 2020

С юбкой плиссе у вас может получиться невероятно кокетливый и волшебный образ. Из-за своей универсальности гофрированные юбки так полюбились женщинам. Их можно одевать как на деловую встречу, так и дополнять ими повседневный casual-лук. Весной 2020 года в моде будут юбки с разрезами, асимметрией, металлическим блеском, вставками из различных фактур. При выборе юбки, вам стоит обратить внимание на такие оттенки: бежевый, нюдовый, коралловый и изумрудный.

Плисcе

Модные юбки с запахом на весну 2020

Юбки с запахом уже неоднократно попадали в тренды, сезон весна 2020 ー не исключение. Наиболее оптимальной для такой юбки будет миди длина или длина до щиколотки. На пике популярности будут юбки, украшенные необычными поясами, карманами, рюшами, бахромой и тому подобное. Такие юбки можно комбинировать как с обувью на каблуке, так и с уличными моделями обуви.

Модные кожаные юбки на весну 2020

В этом году мода на кожаные юбки приобретает все большую популярность. Дизайнеры экспериментируют с цветами, длиной и кроем, предлагая новые оригинальные идеи. Весной 2020 кожаные юбки порадуют нас интересными фасонами с запахом, необычными поясами или складками в верхней части юбки. Здесь можно поиграть с длиной и выбрать или соблазнительную мини-юбку ― для повседневного образа, или более сдержанную длину до колена ― для офисной работы.

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Модные юбки из денима на весну 2020

Юбку из денима можно с легкостью назвать «must-have» сезона весна 2020. Модным этой весной будет насыщенный цвет индиго, а также нежные небесные оттенки. Весной в тренде будет разнообразная асимметрия, разрезы, модели юбок с пуговицами и застежками спереди. Дизайнеры предлагают настоящим модницам как смелые мини-юбки, так и удлиненные гламурные юбки. Такие юбки можно сочетать абсолютно с любой одеждой: блузы, рубашки, водолазки и тому подобное. Поэтому выбирайте юбку на свой вкус и смело экспериментируйте со своим образом.

Объемные юбки

Этой весной в моду вошли объемные многослойные юбки с фатином, сеткой и нижним ярусом. Такие юбки удачно скрывают несовершенства фигуры и подчеркивают нежность и женственность. Кутюрье советуют выбирать миди длину. Объемные юбки миди сочетается с любым верхом и подходит для любых мероприятий. Цветовая гамма и принты таких юбок весьма разнообразны, поэтому выбирайте свои любимые и выглядите просто великолепно.

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