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Методики развития ребенка после года: совет психолога Татьяны Лариной

10.03.2020

Воспитание ребенка непростая задача для родителей. Методики раннего развития играют ключевую роль в формировании малышей как личностей. Что важнее: пытаться вложить в голову ребенка как можно больше знаний или дать свободно развиваться? О нужных принципах и что категорически делать нельзя, рассказала психолог Татьяна Ларина.

Методики развития ребенка после года

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Методики раннего развития имеют важную, если не ключевую роль, в первые 3 года жизни малыша. В это время мозг ребенка только формируется и очень пластичный. Все методики раннего развития должны соответствовать возрастным нормам ребенка и его ведущей деятельности. То есть, если у ребенка до 67 лет доминирует игровая деятельность, то не стоит его усаживать за парту и давать бесконечные письменные задания. Лучше проводить занятия в игровой форме. Любые методики развития формируют интеллект детей, а также память, внимание, речь и мышление. Приводим популярные методики развития ребенка после года, которые вам стоит использовать при воспитании малыша.

Методика Марии Монтессори

Методики развития ребенка после года

Метод Марии Монтессори – один из самых распространенных, получивший мировое признание. Рассчитан на детей от трех лет, располагает ребенка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Главный девиз метода: «Помоги мне сделать это самому». Таким образом, малышам с раннего возраста предоставляется полная свобода выбора. Ребенка необходимо заинтересовать, а не принуждать к чему-либо.

Методика Глена Домана

Методики развития ребенка после года

По мнению Глена Домана, обучение необходимо начинать еще с момента рождения, например, показывать карточки малышам. А образование – с 6–7 лет. Чем ребенок младше, тем легче его обучить. Мозг поглощает информацию легко и просто, не нуждаясь в дополнительной мотивации. Наиболее интенсивной обучающая программа должна быть до 3 лет.

Методика Масару Ибука

Методики развития ребенка после года

Основной принцип этой методики – развитием детей необходимо заниматься с первых дней их жизни. По мнению автора, до трех лет мозг формируется на 70–80%. И далее в жизни пригодятся те знания, которые родители успели заложить ребенку до этого возраста. Для развития ребенка Ибука предлагает использовать достояние мировой цивилизации: учить стихотворения наизусть, слушать классическую музыку и изучать живопись.

Методика «Вальдорфская педагогика»

Методики развития ребенка после года

Согласно этой системе, до 7 лет детей не следует нагружать обучением письму, чтением и логическими занятиями. А в раннем возрасте нужно всячески раскрывать творческий потенциал. Каждый ребенок – индивидуальная личность со своими способностями, и обучение подстраивается под каждого.

Методика Сесиль Лупан

Методики развития ребенка после года

Методика подходит для детей от 0 до 5 лет. Главный принцип – общение родителей и ребенка, помощь последнему в понимании интересующих его вопросов, а также определение талантов малыша, уделяя их развитию максимальное количество времени. Познание окружающего мира должно быть вызвано интересом, а не графиками и требованиями взрослых.

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Татьяна Ларинапостоянный эксперт и психолог проекта «Ультиматум», рекомендует родителям не наказывать своих детей за неудачи и никогда не повышать на них голос, так как ребенок не будет ничему учиться и у него будет развиваться синдром неудачника. Разговаривайте со своим чадом, уделяйте внимание его развитию. Все, к чему прикасается ребенок, называйте своими именами:

«Если называете животное, не произносите звуки. К примеру, завидев на прогулке кошку, не говорите «мяу-мяу», а называйте все своими именами. Такой же принцип с изучением азбуки показывая буквы проговаривайте сам звук, а не как называется буква. Дети все запоминают и в дальнейшем им не придется переучиваться».

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