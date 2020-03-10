Гороскоп на 11 марта 2020 года поможет вам правильно распланировать день и направить силы в необходимое русло. Каким знакам зодиака пора отпустить обиды, а кому быть осторожными с высказываниями? Читайте гороскоп на 11 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Овны сегодня будут очень находчивыми. Любые проблемы нипочем, ведь вы быстро найдете выход из ситуации. Не торопитесь впадать в панику, а сосредоточьтесь на задаче. Тогда решение быстро найдется.

Телец

Тельцы должны забыть старые обиды, иначе это приведет к еще большему скандалу и разочарованию. Научитесь вовремя идти на уступки.

Близнецы

Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, даже если покажется, что по отношению к вам поступают неправильно. Так вы проявите себя более мудрым и сдержанным человеком, что поможет в дальнейшем.

Рак

Ракам стоит лучше включиться в работу. Многое проходит мимо вас. В скором времени с вами могут перестать считаться. Если не хотите такого исхода событий, тогда начинайте себя проявлять.

Лев

Будьте осторожны со своими личными вещами. Не оставляйте телефон, сумку и другие ценные вещи без внимания. Звезды сулят утраты или потери. Но избежать этого можно.

Дева

Девы, постарайтесь вернуть все утраченное. Если были не правы — извинитесь. Гордость не принесет желаемого результата. К тому же, если чувствуете свою вину. Подберите верные слова и вперед.

Весы

У Весов все по плану. Однако не бойтесь отойти от установленных последовательных действий. Иногда импровизация лучше, чем осознанное совершение ошибок.

Скорпион

Сегодня отличный день для начинаний. Новая работа, отношения, переезд, запуск проекта, — все обречено на успех. Поэтому поспешите.

Стрелец

Стрельцам нужно повнимательнее отнестись к своему окружению. Появились недоброжелатели. Более того, возможно, кто-то из старых друзей или знакомых давно желает вам зла.

Козерог

Успейте завершить все свои дела до конца дня. Звезды говорят о том, что вы в чем-то явно не успеваете. А это уже начинает отражаться на вашем авторитете.

Водолей

Водолеи привыкли лезть не в свои дела. Сосредоточьтесь на своей жизни. Там тоже много чего интересного. Займитесь построением и улучшением взаимоотношений с друзьями.

Рыбы

Рыбам будет нелегко в силу смены обстановки. Но если проведете хороший анализ своих поступков, то быстро поймете, как действовать дальше. Нужно менять и себя, чтобы обустроить жизнь лучшим образом.

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