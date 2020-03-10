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Gо_A: О хейте, изменениях после Нацотбора и финальной версии «Соловья»

10.03.2020

Несколько недель назад группа-победитель Нацотбора на Евровидение-2020 Go_A подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ). Отныне Go_A является официальным представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, а потому сейчас занимаются тщательной подготовкой к майскому выступлению. Как проходят репетиции после Нацотбора? Какие изменения произошли? И как новоиспеченные звезды реагируют на хейт? Читайте прямо сейчас!

В Instagram участники группы рассказали, что финальная версия конкурсной песни «Соловей» уже готова:

«Подготовка. Она идет. Финальная версия песни доработана. Хоть и с минимальными изменениями, но имеет еще больше ярких красок».

Не боятся участники Gо_A и хейта. По их словам, главное – чтобы правильно произносили название группы:

«Хейт. Среди крутизны вашей поддержки, изредка встречаем отзывы, которые транслируют прямо противоположное настроение. Поэтому, на вопрос относительно нашего отношения и реакций на такие ситуации, официально заявляем – не затрагивает ни капли. Мы получили вашу поддержку и делаем все, чтобы быть достойными представителями нашей страны. Евровидение – это острая тема. Поэтому избежать чьего-либо желания похайпить на этой теме почти нереально. Хейтите, пожалуйста, только название правильно произносите».

По словам участников Gо_A, после Нацотбора они работают круглосуточно и журналистов видят чаще, чем родных:

«Изменения. Их масса. Но если конкретно, то Катя снова в Киеве. 24 часа в сутках стало критически мало, а журналистов видим чаще, чем родных и друзей. Нервов и стрессоустойчивости прибавилось, страхов и сомнений отбавилось. Желание делать круто и выкладываться на 100% с каждым днем ​​все больше».

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Также отметим, что согласно результатам жеребьевки Go-A выступит в первом полуфинале Евровидения 12 мая.

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